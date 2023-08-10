زروقي: “أتمنى حصد كل الألقاب الممكنة مع شباب بلوزداد”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر المهاجم مروان زروقي، عن سعادته الكبيرة لانضمامه إلى شباب بلوزداد، مبديا أمله في التتويج بعدة ألقاب مع الفريق.
وصرح زروقي، للصفحة الرسمية للشباب: “أشكر إدارة شباب بلوزداد على الترحيب الكبير، وأشكر رئيس الفريق على ثقته في شخصي”.
كما أضاف: “أتمنى أن أكون عند حسن ضن أنصار شباب بلوزداد، خاصة وأن كل عائلتي تناصر هذا الفريق”.
وتابغ مروان زروقي: “سأقدم أقصى ما لدي لهذا الفريق من أجل حصد كل الألقاب الممكنة في الموسم الجديد”.
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