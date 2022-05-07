زروقي أساسيا رفقة توينتي أمام فورتانا سيتارد

يشارك الدولي الجزائري رامز زروقي أساسيا في مباراة فريقة. أف سي توينتي الهولندي اليوم أمام الضيف فورتانا سيتارد في الجولة 32 من الدوري الهولندي.

وحسبما كشفته الصفحة الرسمية للنادي الهولندي في الفايسبوك. فإن زروقي معنيا بالمشاركة في اللقاء الذي سيجري بملعب “د غرولش فيست”.

كما يعتبر متوسط ميدان الخضر أحد ركائز الفريق الهولندي. الذي يطمح للعب الأدوار الأولى في البطولة المحلية على امل تنشيط منافسة أوروبية الموسم المقبلة.

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