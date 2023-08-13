زروقي أساسيا رفقة فينورد في افتتاح الدوري الهولندي

يواجه الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الأحد، رفقة ناديه فينورد روتردام، نادي فورتونا سيتارو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الهولندي.

وكشفت الحساب الرسمي لنادي فينورد على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم زروقي.

ويأتي اعتماد مدرب فينورد، على الدولي الجزائري، بالنظر لامكانياته، والجاهزية التي أبان عنها خلال تحضيراتهم الصيفية، على أمل مساعدة الفريق في تحقيق أول فوز في الموسم الجاري.

يذكر أن رامز زروقي، رسم انتقاله خلال الصيف الجاري إلى نادي فينورد روتردام، قادما من نادي تيفنتي.