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الرياضة

زروقي أساسيا في آخر مباراة له مع تيفنتي أمام أجاكس امستردام

بقلم كريم تيغرمت
زروقي أساسيا في آخر مباراة له مع تيفنتي أمام أجاكس امستردام
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يواجه الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الأحد، رفقة ناديه تيفنتي، الضيف أجاكس امستردام، برسم الجولة الـ34 من الدوري الهولندي.

وكشفت إدارة تيفنتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم زروقي.

كما ستكون هذه آخر مباراة يخوضها الدولي الجزائري، بقميص ناديه تيفنتي، كونه سينضم لنادي فينرود روتردام بنهاية الموسم الجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/Mg489
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