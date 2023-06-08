زروقي أساسيا في القمة بين توينتي وسبارتاك روتردام

يتواجد الدولي الجزائري رامز زروقي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه في توينتي أمام سبارتاك روتردام. برسم النهائي المؤهل إلى المنافسة الأوروبية.

وستكون الفرصة مواتية لمتوسط ميدان الخضر زروقي للتألق. و التأكيد على إمكانياته خاصة وأن المباراة ستكون قوية وأمام أنظار عدد كبير من المتفرجين.

كما ستلعب المباراة ذهابا وإيابا، و الفائز بها سيتأهل رسميا إلى المنافسة الأوروبية.

ويسعى زروقي إنهاء مشواره مع ناديه بشكل جيّد و بطريقة أفضل وهو الذي حسم أمور انتقاله إلى نادي فينورد الموسم المقبل بنسبة كبيرة.

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