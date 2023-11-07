زروقي أساسيا في القمة بين فينورد ولازيو في رابطة الأبطال

جدد الدولي الجزائري رامز زروقي عهده مع التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه فينورد روتردام في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسيشارك رامز زروقي أساسيا في المباراة أمام المستضيف لازيو الإيطالي في قمة الجولة الرابعة. من دوري المجموعات لرابطة الأبطال بملعب “الأولمبيكو” الشهير.

وكان زروقي قد قاد فريقه للفوز أمام لازيو بثلاثية في لقاء الذهاب في هولندا و سجل هدفا جميلا جدا في مرمى النادي الإيطالي العريق.

ويسعى متوسط ميدان الخضر للتأكيد مجددا على علو كعبه. في ذات المنافسة و هو الذي تألق فيها في وقت سابق، و أبرزها في لقاء أتليتيكو مدريد.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt