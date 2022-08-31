زروقي أساسيا في مباراة تيفيني أمام إكسيلسيور

يتواجد الدولي الجزائري رامز زروقي في التشكيلة الاساسية لفريق تيفينتي التي ستواجه الخصم إكسيلسيور في البطولة الهولندية.

وستجري المباراة اليوم الخميس بملعب “ديغ روليش فيست” في الجولة الثانية.

و كما كان منتظرا سيكون متوسط ميدان الخضر أساسيا في المباراة. حيث يسعى لرد الاعتبار لنفسه و لفريقه الذي اقصي مؤخرا من المنافسة الأوروبية.

كما أصبح زروقي ركيزة أساسية في الفريق الهولندي. بعدما نال ثقة الطاقم الفني منذ مدة طويلة.

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