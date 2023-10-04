زروقي أساسيا في مواجهة أتليتيكو مدريد

يواجه الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه فينرود روتردام، مضيفهم أتليتيكو مدريد، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وكشفت إدارة نادي فيرنرود، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم زروقي.

ويعول مدرب فينرود روتردام، على جاهزية نجمه الجزائري، للمساهمة في عودتهم بنتيجة ايجابية من ملعب أتليتيكو.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع رامز زروقي، وناديه فينرود، بمضيفهم أتليتيكو مدريد، تدخل من الجولة الثانية من دوري مجموعات، دوري أبطال أوروبا.