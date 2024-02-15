زروقي أساسيا وعوار احتياطيا في القمة بين فينورد وروما

يتواجد الدولي الجزائري رامز زروقي في التشكيلة الأساسية لفريقه فينورد المعنية بمواجهة روما الإيطالي.

كما يتواجد الدولي الجزائري الناشط في فريق روما حسام عوار في القائمة المعنية بالمباراة بين المدرسة الإيطالية والهولندية في دور ذهاب ثمن نهائي الدور الأوروبي التي ستنطلق بداية من 18:45 سا.

ويسعى الفريق الهولندي للفوز في دوري خروج المغلوب، خلال المباراة التي ستجري بملعب “فينورد” سيما وانها ستلعب ذاخل القواعد.

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