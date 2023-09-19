زروقي احتياطيا في موقعة فينورد وسلتيك في رابطة الأبطال

كشف مدرب فينورد الهولندي ارني سلوت عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة فريقه أمام سيلتيك الأسكتلندي.

وعرف القائمة تواجد الدولي الجزائري رامز زروقي في التشكيلة الإحتياطية في قمة اليوم التي تدخل ضمن دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ويبدو أن المدرب ارني سلوت لم يشفع للغضب الكبير الذي ابداه رامز زروقي في وقت سابق، حينما قرر استبداله رغم أنه كان ضمن أفضل العناصر فوق المستطيل الأخضر.

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