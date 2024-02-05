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الرياضة

زروقي: “الإقصاء من الكان مخيب خاصة وأننا كنا ضمن المرشحين”

بقلم محمد لمين صحراوي
زروقي: “الإقصاء من الكان مخيب خاصة وأننا كنا ضمن المرشحين”
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أكد الدولي الجزائري، رامز زروقي، بأن مغادرة الخضر لـ”كان” كوت ديفوار، من الدور الأول كانت “صدمة” كبيرة وأمر مخيب في آن واحد.

وتحدث زروقي، في تصريحات لموقع “وان فينورد” ونقلها موقع “fr12” الهولندي، عن مشاركته رفقة الخضر في الـ”كان” وقال: “مخيب.. لم تكن الأمور مثلما كنا نتمنى”.

وأضاف الدولي الجزائري: “الإقصاء من دور المجموعات، ومثلما تشاهدون كرة القدم يمكن أن تسير في اتجاه أو في آخر”.

وواصل زروقي: “بالطبع.. كانت نوعا ما ضربة قاسية بالنسبة لنا الخروج من الكان، خاصة وأننا كنا مرشحين للذهاب بعيدا في هذه الدورة”.

قبل أن يؤكد لاعب الخضر في السياق ذاته، بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوز تلك الخيبة، وختم: “عدت للفريق.. عليك المواصلة وأظن أنني قمت بذلك.”

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