زروقي: الجزائر انخرطت في مسار تحول رقمي في مجال الأمن السيبراني

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن الجزائر انخرطت في مسار تحول رقمي طموح يقوم على استراتيجية وطنية استباقية وسيادية في مجال الأمن السيبراني.

وخلال إشرافه أمس الثلاثاء على افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-الكوري الثاني للأمن السيبراني. أكد زروقي أن الجزائر “انخرطت في مسار تحول رقمي طموح، تجسد من خلال تعميم البنية التحتية بالألياف البصرية. ذات التدفق العالي وتقليص الفجوة الرقمية، فضلا عن التحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس”.

ولفت في هذا السياق إلى أن هذه الجهود “تنفذ ضمن استراتيجية وطنية استباقية وسيادية في مجال الأمن السيبراني. مستلهمة من الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وفي هذا الإطار، ثمن الوزير “عاليا مستوى الشراكة مع جمهورية كوريا الرائدة في مجالي الاتصالات والأمن السيبراني”. مبرزا “الحرص المشترك على تطوير تعاون عملي ومثمر في مجالات نقل المعرفة. والابتكار وبناء القدرات التشغيلية”.

من جانبه، ثمن سفير جمهورية كوريا، يو كي جون، الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر في مجال الأمن السيبراني والتزامها، منذ سنة 2019. بتطوير الهياكل المرتبطة بها، معربا عن “استعداد بلاده لدعم تجربة الجزائر والاستلهام منها في نفس الوقت”.

ولفت، في ذات الإطار،إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين “تطورت كثيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتتسم بالاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة. بحيث تطورت الشراكة الاقتصادية والتنموية إلى آفاق أوسع”.

كما ذكر بأن “التهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود”. ولهذا فهي تستدعي -كما قال- “التعاون المشترك والتنسيق المبني على مبادئ المسؤولية. والمصالح المشتركة”.