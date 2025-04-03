زروقي: “العودة للمنافسة شعور رائع”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، رامز زروقي، سعادته الكبيرة بعودته للمنافسة الرسمية مع ناديه فينرود، عقب مشاركته أمس الأربعاء في الفوز المحقق ضد فيرق غرونيغن.
وصرح زروفي للصحافة الهولندية، عقب هذه المباراة: “إنه شعور رائع أن أعود، لأن هذا ما كنت أعمل من أجله لفترة طويلة”.
كما أضاف: “عندما تأتي اللحظة، تشعر كأنك طفل صغير يسمح له بالخروج مرة أخرى، أعتقد أنني جلبت طاقة جيدة للمباراة”.
وأردف: “كنا نواجه وقتًا عصيبًا، وكان علينا استعادة السيطرة على اللقاء، وأعتقد أن الأمر سار بشكل جيد”.
وبخصوص تمريرته الحاسمة في هذا اللقاء قال رامز زروقي: “كنت أتمنى أن أسجل ذلك الهدف بنفسي، لكن التمريرة الحاسمة دائما ما تكون رائعة بالطبع”.
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