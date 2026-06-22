زروقي: “تجاوزنا مباراة الأرجنتين وجاهزون لمواجهة الأردن”

كشف لاعب المنتخب الوطني رامز زروقي، تجاوز تعداد الخضر هزيمتهم ضد منتخب الأرجنتين، وعزمهم على إظهار أفضل ما لديهم في مباراتهم المقبلة ضد الأردن.

وصرّح زروقي، في المنطقة المختلطة للمنتخب الوطني: “بالطبع شعرنا بخيبة أمل بعد الخسارة أمام الأرجنتين، لكن تجاوزنا الأمر وراجعنا ما يمكننا القيام به بشكل أفضل حتى نقدم مباراة أفضل أمام الأردن”.

كما أضاف: “المنتخب الأردني، قوي، يلعب بتناغم كبير، ويقاتل كفريق واحد، ولا يمنحون منافسيهم الكثير من الفرص”.

وتابع رامز زروقي: “الأمر متروك لنا لإيجاد الحلول وتسجيل الأهداف في مرماهم، ونحن جاهزون لنظهر أفضل ما لدينا”.