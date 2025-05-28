زروقي: تعزيز التغطية بشبكتي الهاتف النقال والإنترنت على مستوى كل شواطئ الوطن

شدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، من ولاية جيجل، على ضرورة تعزيز التغطية بشبكتي الهاتف النقال والإنترنت (الجيل الرابع) على مستوى كل شواطئ الوطن تحسبا لموسم الاصطياف 2025.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية، بأن هذا المسعى يهدف إلى ضمان سلامة المصطافين. وتسهيل عمليات التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية والأمن، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمصطافين.

وبالمناسبة دعا الوزير مختلف متعاملي الهاتف النقال إلى تحسين جودة التغطية والرفع من مستوى أداء الشبكة. خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا من المصطافين خلال فصل الصيف. مؤكدا على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتسهيل عملية تثبيت الهوائيات الخاصة بهم والتجهيزات التقنية اللازمة.

من جهة أخرى، أكد زروقي، أن دائرته الوزارية تعمل على مرافقة النمو الاقتصادي، تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في مختلف الولايات، مبرزا بأن جيجل تعد من الولايات المحورية على الصعيد الوطني لما تتمتع به من مؤهلات هامة تشمل وجود مناطق صناعية، وجهات سياحية إضافة إلى ميناء تجاري يعد من بين أكبر الموانئ في الجزائر.

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