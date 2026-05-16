زروقي: تعميم شبكة الألياف البصرية مع بداية 2027

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، أنه سيتم استبدال كل الكوابل النحاسية القديمة بشبكة الألياف البصرية، مع نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2027، كأقصى تقدير.

وأشرف زروقي بمقر مديرية “اتصالات الجزائر”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، المصادف لـ 17 ماي من كل سنة، على افتتاح يوم دراسي حول “صمود شبكات الاتصالات ومرونتها”.

وأوضح الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن قطاعه “عازم على الانتهاء من استبدال كل الكوابل النحاسية القديمة بشبكة الألياف البصرية بحلول نهاية هذه السنة أو بداية سنة 2027 كأقصى حد”.

مشيرا إلى أن الجزائر تعمل، بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. على “بناء منظومة اتصالات أكثر قوة وشمولا وقدرة على مواجهة التحولات السريعة”.

كما ذكر الوزير بما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، من تقدم ملموس في تحديث بنيتها التحتية الرقمية. حيث “تجاوز عدد المشتركين في الإنترنت الثابت 7 مليون مشترك، من بينهم أكثر من 3.4 مليون مشترك في الألياف البصرية”.

مبرزا تواصل الجهود بوتيرة أسرع، تعميما لاستخدام هذه التقنية المتقدمة عبر مختلف مناطق البلاد.

أما فيما يتصل بعدد مشتركي الإنترنت المحمول، فقد بلغ “أزيد من 51 مليون مشترك”.

وأوضح زروقي أن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس سيمكن من دخول مرحلة جديدة. تتسم بجودة الخدمة والرفع من قدرة الشبكات على دعم الاقتصاد الرقمي. وهي الرؤية التي لا تقتصر على المدن الكبرى ذات الكثافة العالية.

وأشار، إلى أن القطاع أطلق مشروع الخدمة الشاملة لربط المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. والذي “بلغ في شطره الأول 1400 منطقة”، وذلك في إطار توسيع التغطية وتقليص الفجوة الرقمية.

وفي الشق المتعلق بتعزيز مرونة الشبكات الوطنية، ذكر زروقي أن الجزائر باشرت مسارا مهما لفتح مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت بالنسبة للأرض، أو ما يعرف بتقنية (NGSO)، المكملة لشبكتي الهاتف النقال والألياف البصرية، والتي تعد حلا استراتيجيا لضمان التغطية بالمناطق الصحراوية، الجبلية والريفية والنائية.

لافتا إلى أن الغاية من كل هذه الجهود هي “إنشاء بنية رقمية سيادية. خصوصا وأن الرهان القادم لا يقترن بعدد المشتركين فقط وإنما بجودة وموثوقية الخدمة وبقدرة الشبكات على الصمود مهما كانت الظروف”.