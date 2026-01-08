زروقي: تقنية الجيل الخامس هي رافعة أساسية للإقتصاد الوطني

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أن إطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر هو ثمرة إرادة سياسية صارمة والالتزام المباشر للدولة بعصرنة الخدمة العمومية.

وفي مداخلة له خلال حفل نظمه المتعامل “أوريدو” مساء أمس الأربعاء بمناسبة إطلاق خدماته الخاصة بالجيل الخامس. أكد الوزير زروقي أن هذا الإطلاق يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى وضع المواطن في صلب الأولويات من خلال ضمان إستفادته من خدمات عالية الجودة.

كما أشاد الوزير بتعبئة جميع المؤسسات المعنية من أجل تجسيد المشروع. واصفا تقنية الجيل الخامس برافعة أساسية للاقتصاد الوطني. سيما في مجالات الفلاحة الذكية و الصناعة و التعليم.

من جهته، صرح المدير العام لمؤسسة أوريدو الجزائر روني طعمة، أن هذا الإطلاق التجاري يمثل “خطوة حاسمة” بالنسبة للمؤسسة. لتسجل بذلك دخولها في المرحلة العملياتية لإستراتيجيتها الرقمية.

كما تميز هذا الحدث بتنظيم ندوة متخصصة ضمت خبراء من النظام البيئي الرقمي قاموا بتحليل رهانات و فرص تقنية الجيل الخامس في مختلف القطاعات.