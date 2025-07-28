زروقي: توقيع مذكرة تفاهم مع إيطاليا يُعد مسارا جديدا للعمل المُشترك وتشجيعا للاستثمار

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجزائر وإيطاليا يعد خطوة تؤسس لمسار جديد من العمل المشترك وتشجع على تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وقال زروقي إنه تشرف بمرافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية. مشيرا أنها شكّلت محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين.

كما عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي ترأسها عن الجانب الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. وعن الجانب الايطالي رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني. موضحا أن “خلال هذه اللقاءات جددنا التزامنا المشترك بتطوير آفاق التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مختلف المجالات”.

وفي ذات السياق، نوّّه وزير البريد باللقاء الثنائي الذي وصفه بالمثمر مع نظيره وزير المؤسسات والصناعة الإيطالي، ادولفو اورسو. حيث تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة. لبناء شراكات اقتصادية وتقنية استراتيجية، خاصة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والصناعة الذكية.

مؤكدا أن هذه الخطوة تؤسس لمسار جديد من العمل المشترك وتشجع على تبادل الخبرات، الاستثمار المشترك، ودفع عجلة الابتكار نحو الأمام بما يخدم مصالح البلدين.

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