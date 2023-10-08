زروقي خارج التشكيلة الأساسية لفينرود في الجولة الثامنة من الدوري الهولندي

يواجه الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الأحد، رفقة ناديه فينرود، مضيفهم نادي زفولا، برسم الجولة الثامنة من الدوري الهولندي.

وكشفت إدارة فينرود، عبر حسابها على “تويتر”، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستبدأ هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم زروقي.

وفضل مدرب فينرود، ابقاء لاعبه الدولي الجزائري، على دكة البدلاء، ما امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

زستكون هذه آخر مباراة لرامز زروقي، مع ناديه فينرود، قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني الخاص بشهر أكتوبر الجاري.