زروقي سنفوز بثلاثية أمام بوركينافاسو

ضرب متوسط ميدان المنتخب الوطني رامز زروقي موعدا لمنتخب بوركينافاسو الذي سيواجهه رفقة زملائه بعد لقاء جيبوتي.

وسيواجه المنتخب الوطني منتخب بوركينافاسو يوم الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في آخر موقعة مؤهلة لتصفيات مونديال 2022.

وقال زروقي في تصريح مقتضب لليوتوبور المصري علي سعيد “سنفوز بثلاثية أمام بوركينافاسو إن شاء الله”.ويبدو أن الكتيبة الوطنية تعودت على الفوز بالثلاثية والرباعية، وهو الأمر الذي أصبح راسخا في أذهان اللاعبين الحاليين.

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أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي تفاؤله الكبير في الذهاب بعيدا في منافسة تصفيات مونديال 2022 قبل مواجهة جيبوتي الجمعة.

وقال بلماضي في تصريح مقتضب له لليوتوبور المصري علي سعيد “إذا واجهنا مصر سنكون مجبرين باللعب من أجل الفوز”.

وعن إمكانية مواجهة بلماضي ولاعبيه للمنتخبات العربية مستقبلا، قال بلماضي: “الروح الرياضية هي كل شيء في عالم كرة القدم، منتخب مصر منتخب قوي والمغرب وتونس كلهم في المستوى العالي”.

وكشف بلماضي عن أمنياته التي تتمثل في تأهل المنتخبات إلى المونديال “إن شاء الله كل بلد عربي يتأهل إلى المونديال “.

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