زروقي ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الهولندي

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي فينورد روتردام الهولندي، رامز زروقي، ضمن تشكيلة الجولة الـ 12 من الدوري الهولندي.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الأسبوع الهولندية. عبر حسابه على منصة “إكس”، والتي عرفت تواجد اسم لاعب الخضر زروقي، بتقييم 8.5.

وجاء اختيار زروقي، في تشكيلة الجولة، منتظرا، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في انتصار فينورد أمام المضيف المير سيتي، بنتيجة 4-1.

ونجح يومها الدولي الجزائري، في تسجيل هدف وصناعة آخر. لزميله في الفريق والمنتخب أنيس حاج موسى، الأمر الذي جعله محل إشادة واسعة في هولندا.