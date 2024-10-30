زروقي غاب عن المواجهة.. حاج موسى يكتفي بـ 10 دقائق أمام أياكس

شارك الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بديلاً، في مواجهة فريقه فاينورد أمام أياكس. في إطار الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الهولندي.

وإكتفى الجناح الأيمن للخضر، حاج موسى، بالمشاركة في آخر عشر دقائق من المواجهة التي خسرها فريقه بثنائية دون رد.

ونال اللاعب، حاج موسى، علامة متوسطة في المواجهة بعلامة 6.7 حسب موقع سوفاسكور المختص.

فيما غاب الدولي الجزائري الآخر، رامز زروقي، عن هذه المباراة، لخيارات فنية من المدرب، براين بريسكي.

للإشارة، يتواجد نادي فاينورد، في المركز الرابع في ترتيب البطولة الهولندية، برصيد 19 نقطة بعد مرور 10 جولات.