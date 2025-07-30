زروقي: “لم أتوقع العودة إلى تفينتي ومتحمّس لأول لقاء”

خصّ لاعب “الخضر” رامز زروقي، الموقع الرسمي لنادي تفينتي الهولندي، بتصريحات مقتضبة، أكد من خلالها أنه لم يكن يتوقع يوما العودة إلى الفريق، الذي غادره نحو فينورد روتردام.

وأكد زروقي، أن الأمر كان بمثابة “مفاجأة كبيرة” في البداية عندما تواصل معه مسؤولو نادي تفينتي.

قبل أن يضيف: “غادرت المكان قبل عامين، لذا لا تتوقع العودة الآن.. أحيانًا تسير الأمور هكذا”.

وواصل زروقي: “كان تفينتي يبحث تحديدًا عن لاعب مثلي، ناقشت الأمر بطبيعة الحال مع يان شتروير (المدير الرياضي)، والمدرب، لكن ذلك لم يدم طويلًا.”.

وختم لاعب “الخضر”: ” نحن نعرف ما يجمعنا وما يمكن أن نتوقعه من بعضنا البعض. منذ اللحظة الأولى، شعرتُ بثقة كبيرة. لهذا السبب اخترت وجهتي.. سألعب مباريات على أرضي في “دي غرولش فيستي” مرة أخرى، من كان ليصدق؟ أنا أتطلع إلى ذلك بشدة.”