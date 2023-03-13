زروقي محل إشادة واسعة ويختار في تشكيلة الأسبوع الهولندية

تلقى الدولي الجزائري، رامز زروقي، إشادة واسعة في هولندا، بعد مساهمته الفعالة في فوز نادي تفينتي أنشخيده، أول أمس السبت، بثلاثية نظيفة أمام فورتانا سيتارد، في الجولة الـ 25 من الدوري الهولندي.

وكان زروقي، قد تألق بشكل ملفت للانتباه، في ذات المباراة بتمريرة حاسمة جاء منها هدف السبق عن طريق فاكلاف سيرني، في الدقيقة الـ 67.

واختار اللاعب السابق لنادي أجاكس أمستردام، فيردي فيركلاو، متوسط ميدان الخضر، للتواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 25 من منافسة الـ “إيريديفيز” الخاصة بصحيفة “تيلغراف” الهولندية.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “تيلغراف” ونقلها موقع “تفينتي فان” المهتم بأخبار تفينتي، قال فيركلاو عن الدولي الجزائري: “رامز زروقي في وسط ميدان تفينتي..الفريق يبدأ معه وهو لا يضيع تقريبا أي كرة.”

كما واصل صاحب الـ 49 عاما، الثناء على المستوى الكبير الذي قدمه زروقي، في ذات اللقاء، وقال إن تحركاته فوق الميدان كانت مميزة، متسدلا بتمريرته الرائعة التي جاء منها الهدف.