زروقي محل انتقادات لاذعة في هولندا

تلقى متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي فاينورد الهولندي، رامز زروقي، وابلاً من الانتقادات اللاذعة مؤخرا في هولندا.

بعد خسارة نادي فاينورد في مواجهة الداربي أمام بي أس في أيندهوفن، بحر هذا الأسبوع، بثلاثية نظيفة. في إطار الجولة الـ17 من الدوري الهولندي.

وتراجع على إثرها فاينورد للمركز الرابع في سلم ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة.

وفي هذا الصدد، انتقد اللاعبان الهولنديان السابقان، رفاييل فان دير فارت وإبراهيم أفيلاي. لاعب الخضر زروقي، بعد المستوى الذي ظهر به خلال هذه المواجهة.

وصرّح فان دير فارت، أمس الخميس، خلال حصة رياضية عبر إحدى القنوات الهولندية “Studio Voetbal” منتقدا زروقي: “خلال مواجهة بي أس في آيندهوفن وفينورد، خط وسط ميدان روتردام كان غائبا، زروقي؟ ما خطبه؟ أعتقد أنه كان رائعا في نادي تفينتي، لكن الآن لم يبق منه شيء”.

كما وجه لاعب برشلونة السابق، إبراهيم أفيلاي، انتقادات لرامز زروقي بالقول: “أعتقد أن زروقي بطيئ نوعا ما، يستغرق وقت طويلاً لتمرير الكرة وهذا لا يجب أن يكون في المستوى العالي”.

وفي سياق متصل، أشاد أفيلاي بمستوى حاج موسى هذا الموسم مع فريقه فاينورد، وقال: “لقد قضى حاج موسى للتو ستة أشهر جيدة جدًا مع فاينورد”.