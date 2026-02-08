زروقي هدافا ويساهم في فوز تفينتي على هيرينيفن

ساهم الدولي الجزائري، رامز زروقي، في الفوز العريض الذي حققه أمس السبت، ناديه تفينتي، على حساب هيرينيفن، لحساب الدوري الهولندي.

وشارك زروقي، أساسيًا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه تفينتي، في المباراة التي جمعتهم بفريق هيرينيفن.

كما تمكن الدولي الجزائري، الذي برز بقوة في هذه المباراة، من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه، في الدقيقة الـ18 من الشوط الأول.

وأنهي رامز زروقي، وناديه تفينتي، المواجهة لصالحهم بخماسية كاملة، دون رد، على حساب فريق هيرينيفن.