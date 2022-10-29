زروقي: “هذه أصعب اللحظات التي عشتها في مشواري الكروي”

كشف الدولي الجزائري رامز زروقي، لاعب نادي توينتي، عن أصعب اللحظات التي عاشها في مشواره الكروي.

وفي حوار حصري، للموقع الرسمي لناديه توينتي، عاد زروقي للحديث عن إقصائه رفقة الخضر من تصفيات كأس العالم 2022.

وصرح زروقي في هذا الخصوص: “بعد أول استدعاء لي للخضر، تلقيت ترحابا كبيرا، وكنا عائلة واحدة كبيرة”.

كما أضاف، بخصوص الإقصاء من المونديال: “خروجنا من تصفيات المونديال، كان أصعب اللحظات في مشواري الكروي”.