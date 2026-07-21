زروقي: “هذه هي الخطوة التي كت أطمح لها”

أبدى الدولي الجزائري، رامز زروقي، سعادته بترسيم التحاقه بنادي توينتي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح زروقي، للصفحة الرسمية لنادي توينتي: “إنه شعور رائع أن أعود، التواصل مع نادي تفينتي ظل قائمًا دائمًا، حتى خلال فترة كأس العالم”.

كما أضاف: “أنا سعيد للغاية بهذا الوضوح، فهذه هي الخطوة التي كنت أطمح إليها، لقد وجدت الاهتمام في نادي توينتي، كما أن الجهد الذي بذلوه من أجلي كان مميزًا للغاية”.

وتابع رامز زروقي: “بقي الفريق على حاله تقريبًا، مقارنةً بالموسم الماضي، أشعر وكأنني بين زملائي القدامى”.