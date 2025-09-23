زروقي وبوعمامة يشرفان على لقاء وطني مع صنّاع المحتوى

احتضن مقر المديرية العامة لـ اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، لقاءً وطنياً جمع صنّاع المحتوى والفاعلين في الفضاء الرقمي. في إطار المساعي الرامية إلى فهم واقع صناعة المحتوى الرقمي في الجزائر، ودعم مسارات تطويره.

وحسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تم اللقاء تحت إشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ووزير الاتصال، زهير بوعمامة. وبحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي سعيد.

وفتح خلال الفترة الصباحية، نقاش واسع بين المشاركين تمحور حول التحديات التي تعترض مسار صناعة المحتوى، والفرص المتاحة لتطويره.

وقد طرِحت رؤى متعددة حول كيفية الارتقاء بالمشهد الرقمي الوطني، بما يضمن مهنية أكبر وتوازناً بين حرية الإبداع والمسؤولية الأخلاقية.

أما الفترة المسائية، فكانت مخصصة لورشات عمل تفاعلية، أتيح فيها لصنّاع المحتوى تقاسم تجاربهم وأفكارهم.

وقد أسفرت هذه الورشات عن نقاشات غنية تناولت محاور عدة، من أبرزها الحاجة إلى إطار قانوني حديث يعترف بصناعة المحتوى بوصفه قطاعًا قائم بذاته.

وكذا أهمية تعزيز القيم والمضامين عبر ترسيخ المصداقية والجودة ومكافحة الرداءة وخطاب الكراهية. وضرورة إبراز البعد الثقافي والعلمي في الإنتاج الرقمي.

بالإضافة إلى التطرق إلى البعد الاقتصادي الذي يمكن أن يجعل من الإبداع الرقمي نشاطاً مربحاً ومستداماً. خاصة عبر آلية المقاول الذاتي.

كما ناقش المشاركون مسألة تأهيل الكفاءات وتوفير تكوين متخصص قانونياً وتقنياً، بما يسمح بممارسة أكثر احترافية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرة ليست سوى محطة أولى في مسار تشاوري مستمر. سيتم تعزيزه بلقاءات أخرى قبل نهاية السنة الجارية.

ويهدف ذلك إلى توسيع دائرة المشاركة وإعطاء فرص أوسع للأصوات المختلفة. بما يسهم في ترقية صناعة المحتوى الرقمي الجزائري وتعزيز حضوره على الصعيدين الوطني والدولي.