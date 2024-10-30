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الرياضة

زروقي وحاج موسى احتياطيين في مواجهة أياكس

بقلم فيصل زيان بوزيان
زروقي وحاج موسى احتياطيين في مواجهة أياكس
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تواجد الثنائي الدولي الجزائري، رامز زروقي و أنيس الحاج موسى، ضمن مقاعد بدلاء فريقيهما فاينورد، تحسبا لمواجهة أياكس.

والتي تندرج ضمن فعاليات الجولة الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الهولندي “الإيرديفيزي”.

وقرر مدرب فاينورد، براين بريسكي، إحالة لاعبيه الجزائريان، زروقي و الحاج موسى، لمقاعد البدلاء، للمرة الثانية تواليا، وبعد مواجهة بنفيكا في رابطة الأبطال.

للإشارة، ستنطلق المواجهة التي ستجمع فاينورد والمنافس أياكس، بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

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