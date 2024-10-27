زروقي وحاج موسى خارج التشكيلة الأساسية لفينرود في مواجهة أوتريخت

يخوض الثنائي الدولي الجزائري، رامز زروقي، وأنيس حاج موسى، اليوم الأحد، رفقة ناديهما فينرود، مباراة الجولة العاشرة من الدوري الهولندي، في مواجهة مضيفهم نادي أوتريخت.

وكشفت إدارة نادي فينرود، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم زروقي.

وتعد هذه المباراة الرابعة على التوالي التي يغيب فيها الدولي الجزائري، عن الشتكيلة الأساسية لفريقه، بسبب الخيارات الفنية لمدربه براين بريسكس.

من جهته، زميل آيت نوري، الدولي الجزائري الثاني، حاج موسى، سيكون ضمن قائمة بدلاء ناديه فينرود، في هذه المباراة التي ستجمعهم بنادي أوتريخت.