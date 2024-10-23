زروقي وحاج موسي احتياطيين في مواجهة بنفيكا

تواجد الدوليان الجزائريان الناشطان في صفوف نادي فاينورد الهولندي، رامز زروقي، و أنيس حاج موسى، في القائمة الاحتياطية لفريقهما. تحسبا لمواجهة بنفيكا البرتغالي.

في إطار الجولة الثالثة لمنافسة دوري أبطال أوروبا التي سيحتضنها ملعب “دا لوزيز”، بالعاصمة البرتغالية لشبونة. بداية من الساعة الثامنة مساء.

وقرر مدرب فاينورد، براين بريسكس، عدم الاعتماد على الثنائي الجزائري في هذه المواجهة لخيارات تكتيكية.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يتواجد فيها لاعب خط الوسط زروقي، على دكة بدلاء فريقه. وتعود آخر مشاركة أساسية له إلى مباراة باير ليفركوزن، في إطار الجولة الأولى لمنافسة رابطة الأبطال، التي خسرها النادي الهولندي برباعية نظيفة.

أما الجناح، حاج موسى، فلم يشارك في أي دقيقة خلال آخر ثلاث مواجهات مع فريق فاينورد في منافستي البطولة الهولندية ورابطة أبطال أوروبا.