زروقي و حاج موسى يرتقيان رفقة فاينورد إلى المركز الثالث في الدوري الهولندي

إرتقى الدوليان الجزائريان رامز زروقي و أنيس حاج موسى، رفقة فريقهما فاينورد، إلى المركز الثالث، في سلم ترتيب البطولة الهولندية.

بعد أن شارك الثنائي الجزائري، في فوز فاينورد أمام أي زاد ألكمار، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة 11 من الدوري الهولندي “إيرديفيزي”.

وشارك متوسط الميدان، رامز زروقي، أساسيا في المواجهة، ولغاية الدقيقة الستين من الشوط الثاني من اللقاء، ونال تنقيطاً متوسطاً بعلامة 6.8.

أما الدولي الجزائري الآخر، لاعب الجناح، الحاج موسى، شارك بديلا في اللقاء، بداية من الدقيقة الـ74 من الشوط الثاني.

للإشارة، إرتقى الدوليان الجزائريان، الناشطان في صفوف فاينورد، زروقي و حاج موسى، للمركز الثالث في سلم ترتيب البطولة الهولندية، برصيد 22 نقطة، وبعد مرور 11 جولة.