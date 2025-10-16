زروقي يؤكد أن عصرنة بريد الجزائر أولوية لتحسين الخدمة العمومية

عقد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الخميس، اجتماع عمل خصّص لمناقشة واقع وآفاق مؤسسة بريد الجزائر، بحضور شيراز بشيري، المديرة العامة للمؤسسة، إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسسة.

تمحور اللقاء حول جملة من المحاور الاستراتيجية الهادفة إلى عصرنة خدمات بريد الجزائر وتعزيز أدائها بما يواكب التحولات الرقمية وتطلعات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض وضعية البنية التحتية للبريد وبرامج توسيع الشبكة البريدية ومواصلة الاستثمار في تطويرها مواكلة للمشاريع المُرتقبة عبر مختلف ولايات الوطن. بما يضمن تقريبا حقيقيا للخدمة العمومية من المواطن.

كما تطرق الحاضرون إلى إعادة تصنيف المكاتب البريدية وفق معايير جديدة تراعي حجم النشاط وطبيعة الخدمات المقدمة. إلى جانب خلق مناصب عمل جديدة لتدعيم الموارد البشرية الميدانية.

وشدّد الوزير على أهمية تدعيم حضيرة الشبابيك الآلية ومواصلة وتيرة جاهزيتها التشغيلية لضمان تقديم الخدمة في أحسن الظروف. مع الحرص على توفير السيولة النقدية بشكل دائم ومنتظم في المكاتب البريدية كافة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن عصرنة بريد الجزائر تبقى إحدى أولويات القطاع، باعتبارها هدفًا رئيسًا لتحسين الخدمة العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة.