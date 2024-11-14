زروقي يبصم على أرقام إيجابية في مواجهة غينيا الاستوائية

تألق متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، اليوم الخميس، في مواجهة غينيا الاستوائية، وقدم أداء جيداً طيلة التسعين دقيقة.

وحسب ما كشفه مؤشر الإحصائيات العالمي “صوفاسكور”، فإن اللاعب، رامز زروقي، اختير رجل المباراة، بتنقيط بلغ 7.7.

وبلغت نسبة نسبة نجاح تمريراته 82 %، بتقديمه 37 تمريرة ناجحة من أصل 45،. و 7 تمريرات منها طويلة.

أما دفاعيا، فقد قام زروقي باعتراض واحد على تسديدة، وربح أربعة التحامات على الكرة من أصل تسعة.

ويعد اللاعب، رامز زروقي، أكثر اللاعبين تدخلا على الكرة في مواجهة غينيا الاستوائية، بواقع ثلاثة تدخلات، والأكثر افتكاك للكرة في أربع مناسبات.