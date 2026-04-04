زروقي يتألق ويقود تفينتي لفوز ثمين على أياكس

قاد متوسط الميدان، الدولي الجزائري، رامز زروقي، اليوم السبت، فريقه تفينتي لتحقيق فوز مهم أمام أياكس، ضمن الجولة 29 من الدوري الهولندي.

وشارك زروقي أساسيًا وقدم مباراة كبيرة، تُوجها بهدف رائع في الدقيقة 18، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.

غير أن أياكس عاد في النتيجة عبر مهاجمه فاوت فيغورست في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، واصل تفينتي ضغطه إلى أن تمكن فان رواج من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراتب الأوروبية.

ونال زروقي أعلى تنقيط في اللقاء بعلامة 8.7، ليتوج بجائزة رجل المباراة عن جدارة، بعد الأداء المتكامل الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة.

وبهذا الفوز، رفع تفينتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدوري الأوروبي، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

ويواصل زروقي تقديم مستويات ثابتة هذا الموسم، حيث خاض 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، مؤكدًا أهميته الكبيرة في تشكيلة فريقه.