إعــــلانات
الوطني

زروقي يترأس اجتماعا لتأمين خدمات الاتصالات المرتبطة بدخول غار جبيلات حيز الخدمة

بقلم أسماء.ع
زروقي يترأس اجتماعا لتأمين خدمات الاتصالات المرتبطة بدخول غار جبيلات حيز الخدمة
  • 11
  • 0

ترأّس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، اجتماعًا تنسيقيًا مع مختلف مؤسسات القطاع. حيث خُصّص لتأمين خدمات الاتصالات ومرافقة التحضيرات المرتبطة بدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.

وخلال الاجتماع، أسدى الوزير تعليمات بتوفير وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للمؤسسات التابعة للقطاع. مع التأكيد على الجاهزية التقنية والتنظيمية، وضمان استمرارية وجودة الخدمات.

وأكد الوزير على ضرورة التعبئة الشاملة، بما يضمن مرافقة فعّالة لهذا المشروع الاستراتيجي. ويجسّد دور القطاع في دعم المشاريع الوطنية الكبرى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/L1qYa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer