زروقي يترأس اجتماعا لتأمين خدمات الاتصالات المرتبطة بدخول غار جبيلات حيز الخدمة

ترأّس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، اجتماعًا تنسيقيًا مع مختلف مؤسسات القطاع. حيث خُصّص لتأمين خدمات الاتصالات ومرافقة التحضيرات المرتبطة بدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.

وخلال الاجتماع، أسدى الوزير تعليمات بتوفير وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للمؤسسات التابعة للقطاع. مع التأكيد على الجاهزية التقنية والتنظيمية، وضمان استمرارية وجودة الخدمات.

وأكد الوزير على ضرورة التعبئة الشاملة، بما يضمن مرافقة فعّالة لهذا المشروع الاستراتيجي. ويجسّد دور القطاع في دعم المشاريع الوطنية الكبرى.