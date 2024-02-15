زروقي يتعادل أمام روما في اليوروباليغ وديروسي يواصل تهميش عوار

تعادل نادي فينورد روتردام الهولندي سهرة، اليوم الخميس، مع ضيفه نادي روما الايطالي بنتيجة هدف مقابل هدف.

وجرت المباراة ضمن ذهاب الدور المؤهل للدور 16 من منافسة اليوروبا ليغ.

وكان أصحاب الأرض والجمهور السباقين في فتح مجال التهديف في الدقيقة 45 عن طريق إغور بايكساو، قبل أن يعدل الدولي البلجيكي لوكاكو النتيجة للذئاب في الدقيقة 67 برأسية جميلة.

كما عرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري رامز زروقي طيلة 90 الدقيقة مع فينورد، بينما يواصل مدرب روما دي روسي تهميش الدولي الجزائري الآخر حسام عوار الذي بقي حبيس دكة البدلاء.

تجدر الإشارة، إلى أن حسام عوار اللاعب السابق لأولمبيك ليون كان قد شارك مدة 19 دقيقة فقط مع أصحاب العاصمة الايطالية منذ عودته من كان كوت ديفوار.

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