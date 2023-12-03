زروقي يتلقى هزيمة قاسية رفقة فينورد أمام الغريم إيندوفن

تلقى الدولي الجزائري رامز زروقي رفقة فريقه فينورد هزيمة قاسية من قبل الغريم نادي إيندوفن بثنائية مقابل واحد في الدوري الهولندي.

وشارك رامز زروقي أساسيا في المباراة، و لم يقدم ما كان منتظر منه، بعد سلسلة من المباريات القوية التي قدمها في وقت سابق، وخريج زروقي في الدقيقة 70 لخيارات فنية و بعده عن مستواه المعهود.

كما أن زروقي واجه الفريق المتألق و المتصدر، في البطولة الهولندية إيندوفن الذي حلق في الصدارة وحيدا. ويعتبر الظهور السيء بالنسبة لزروقي بمثابتة ضربة له. يجب التفطن لها، في المواعيد القادمة، سيما وانه مقبل على كأس أمم افريقيا رفقة المنتخب الوطني في جانفي القادم.

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