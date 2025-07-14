زروقي يحظى باهتمام من أندية الدوري الانجليزي

دخل الدولي الجزائري، رامز زروقي، لاعب نادي فينرود الهولندي، ضمن اهتمامات أندية الدوري الإنجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وحسب موقع “فوتبول بريمور” الهولندي، يتجه، زروقي، لمغادرة ناديه فينرود، في الميركاتو الصيفي الجاري.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هناك اهتمام في انجلترا، بخدمات الدولي الجزائري، وسبقه اهتمام آخر من أندية اسبانية.

وتحدثت تقارير أخرى، عن عدم ارتياح رامز زروقي، لوضعه الحالي مع ناديه فينرود، خلال تحضيراتهم الصيفية الجارية، لعدم دخوله ضمن مخططات مدربه فان بيرسي، ما يعزز احتمال رحيله عن الفريق.