زروقي يحقق رقم قياسي في هولندا!

كشف موقع OPTA، اليوم الجمعة، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن رقم قياسي حققه الدولي الجزائري رامز زروقي، في الدوري الهولندي هذا الموسم.

ونشر حساب “أوبتا” الرسمي على تويتر، إحصائية لأكثر اللاعبين فتحاً للمساحات هذا الموسم في الدوري الهولندي، بـ500 مرة.

كما أشار المصدر، لنجاعة الدولي الجزائري رامز زروقي، هذا الموسم، في إسترجاع السيطرة على إستحواذ الكرة لصالح فريقه توينتي في الدوري المحلي.

يجدر للإشارة، أعلن صبيحة اليوم نادي توينتي، عن إنتقال لاعبه رامز زروقي، لبطل الدوري الهولندي هذا الموسم، فاينورد روتردام.