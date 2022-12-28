زروقي يحقّق رقما قياسيا في البطولة الهولندية

حصد الدولي الجزائري رامز زروقي المرتبة الأولى في سباق المنافسة كأفضل لاعب في وسط الميدان استرجاع في البطولة الهولندية.

وقال موقع “ايري ديفيزي” الهولندي أن رامز زروقي قطع 55 هجمة مرتدة بشكل صحيح للفرق المنافسة.

كما جاء متوسط ميدان الخضر في المرتبة الأولى، و بعده مباشرة شاون اودوي بـ 54 اعتراض للكرات كذلك، و بعده مباشرة اللاعب برام فون بومال.

يذكر. ان زروقي يعتبر أحد ركائز النادي الهولندي تيفينتي و مرشّح بقوة للمغادرة صوب إحدى الفرق الكبرى في أوروبا.

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