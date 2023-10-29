إعــــلانات
الرياضة

زروقي يختار الأفضل في فينورد رغم الخسارة أمام تفينتي

بقلم عزيز طالبي
زروقي يختار الأفضل في فينورد رغم الخسارة أمام تفينتي
زروقي
  • 44
  • 0

يواصل الدولي الجزائري رامز زروقي تقديم مستويات في القمة رغم الخسارة القاسية لفريقه فينورد أمام ناديه السابق تفينتي.

ونال زروقي تنقيطا جيدا من قبل الموقع العالمي “هوسكورد”، بنسبة 7.1 من 10 وهو التنقيط الأفضل من جانب فريقه رغم تغييره في الدقيقة 69 من عمر المواجهة التي جرت ضمن الجولة العاشرة من البطولة الهولندية.

كما كانت تدخلات متوسط ميدان الخضر ناجحة وحتى في الصراعات الهوائية والأرضية ما يؤكد أنه غير من طريقة لعبه، حيث أصبح يتوجه للعب باندفاع بدني كبير الذي سيساعد حتما المنتخب الوطني في التحديات الإفريقية المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/9C7pC
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر