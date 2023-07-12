زروقي يخوض أول مباراة له مع فينورد تحضيرا للموسم الجديد

يواصل الدولي الجزائري رامز زروقي، استعداداته رفقة ناديه الجديد فينورد روتردام، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة فينورد، اليوم الأربعاء، عن مشاركة زروقي، في أول مباراة له مع الفريق، بمناسبة الودية التي جمعتهم بنادي كلوب بروج.

كما ذخل الدولي الجزائري أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فينورد، وشارك في كامل الشوط الاول الذي انتهى لصالحهم بثنائية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني من هذا اللقاء، قام مدرب فينورد، باشراك تشكيلة مغايرة، لمنح الفرصة لكل لاعبي الفريق.