زروقي يدعو إلى تعزيز الاستغلال الأمثل لقدرات القمر الصناعي ألكومسات-1

قام أمس سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بزيارة ميدانية إلى مركز استغلال. أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية (CESTS) ببوشاوي، التابع للوكالة الفضائية الجزائرية.

وخلال هذه الزيارة، تابع الوزير عرضًا مفصلًا حول المهام الأساسية التي يتكفل بها المركز، أين دعا إلى تعزيز الاستغلال الأمثل لقدرات القمر الصناعي ألكومسات-1، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، خاصة لفائدة المهنيين والمواطنين القاطنين بالمناطق المعزولة أو تلك التي يصعب ربطها بشبكة الألياف البصرية، إضافة إلى مناطق النشاط، والمناطق الصناعية والمنجمية التي لا يمكن تغطيتها إلا عبر الساتل.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تكثيف مقدمي خدمات الانترنت عبر الساتل جهودهم لتطوير منصات وحلول رقمية ذات قيمة اضافية ومبتكرة، وإطلاق تدابير تحفيزية ، من شأنها تمكين أكبر عدد من المواطنين والمهنيين من الاستفادة من خدمات الاتصالات عبر الساتل.

واختتم ا الوزير زيارته بجولة عبر مختلف أقسام المركز، حيث استمع إلى شروحات وافية قدّمها الطاقم الفني من المهندسين الجزائريين، الذين يشرفون على ضمان التشغيل المستمر والفعّال لنظام الاتصالات الفضائية ألكومسات-1، على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة دوليًا.