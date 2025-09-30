زروقي يدعو لتغطية المحيطات الفلاحية والمناطق الصناعية بالأنترنت والتحضير لإطلاق الـ5G 

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء، على عقد لقاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المسؤولين المحليين للقطاع، خصص لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة والتطرق إلى عدد من الأولويات الوطنية.

وذكّر الوزير، في البداية، بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بجعل المواطن في صلب الاهتمامات. من خلال ضمان التكفل بانشغالاته وتقديم خدمات نوعية وفعّالة في آجال معقولة.

كما شدّد على ضرورة استكمال المشاريع القطاعية المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. لا سيما فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الضرورية، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة.

ومن جهة أخرى، أبرز زروقي الأهمية الاستراتيجية لتوسيع التغطية بالأنترنت عالي التدفق في المحيطات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط. باعتبارها فضاءات حيوية لدعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي. مشيراً إلى وجوب الاستجابة الفورية للطلبات المستلمة وتوفير المرافقة اللازمة.

كما تناول الاجتماع ملف التحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، حيث أكد الوزير أنّ هذا النوع من التكنولوجيا يتطلب تهيئة البنية التحتية الملائمة. لا سيما من خلال مرافقة المتعاملين في إجراءات توسيع الشبكة.

وفي ختام اللقاء، تطرق الوزير إلى مشروع تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل (FTTH). مذكّراً بالهدف الوطني المتمثل في استكمال الربط بشبكة الألياف البصرية سنة 2027.

وشدّد الوزير على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء مع تقييم مرحلي دوري، قصد بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي.