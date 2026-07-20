زروقي يرسم عودته بصفة نهائية لنادي توينتي

رسّم الدولي الجزائري، رامز زروقي، عودته لنادي أف سي توينتي الهولندي، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة نادي توينتي، عبر حسابها على منصة “X”، اليوم الإثنين، رسميا، عن عودة زروقي، للفريق، بعقد يمتد إلى غاية 2023.

كما أوضح مسؤولي النادي الهولندي، بأن لاعبهم الجزائري، سيندمج مباشرة في التحضيرات الصيفية التي يجريها الفريق.

يذكر أن رامز زوروقي، يعرف جيدا بيت نادي توينتي، الذي تدرج في أصنافه الصغرى، ولعب له في فريق الأكابر، قبل تجربته مع فينرود.