زروقي يستعرض بباكو تجربة الجزائر في التحوّل الرقمي

استعرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي. بباكو (أذربيجان)، رؤية الجزائر لبناء منظومة رقمية شاملة وآمنة.

وخلال مشاركته في أشغال مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات ( WTDC-25)، قدم

زروقي مداخلة استعرض خلالها “الرؤية الوطنية الطموحة لبناء. منظومة رقمية

شاملة وآمنة تجعل من الاتصال حجر الزاوية في مسار التنمية وتعزيز السيادة

الرقمية”.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الجزائر على تنفيذها, على غرار تعميم شبكة الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني. مع آفاق 2027 وربط آلاف القرى والمناطق النائية. في إطار الخدمة الشاملة وتوفير النفاذ العادل للإنترنت.

كما ذكر بالتحضير للإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس قبل نهاية سنة 2025 واعتماد استخدامات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تطوير المنظومة الرقمية الوطنية.فضلا عن تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني. والتكوين المتخصص لضمان جاهزية الكفاءات الوطنية.

وبالمناسب، شدد زروقي على البعد القاري لمشروع وصلة الألياف البصرية العابر للصحراء, مؤكدا أن “هذا المكسب الاستراتيجي. سيعزز الإدماج الرقمي في إفريقيا ويدعم التحول التكنولوجي للدول النامية”.

وفي هذا الشأن. وجه دعوة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات, لمواصلة دعمه للدول النامية، من خلال آليات تمويل مستدامة وتبني معايير تقنية مفتوحة وتوسيع برامج بناء القدرات بما يسمح بتحقيق اتصال شامل وميسور التكلفة للجميع. مؤكدا “التزام الجزائر الراسخ بدعم التحول الرقمي وجعل الاتصال. أداة لتحقيق التنمية والازدهار المشترك”.

وعلى هامش مشاركته في هذا المؤتمر، أجرى زروقي عددا من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين, على غرار وزير الدولة للاتصالات في حكومة الهند. شاندراشيخار بيماساني. ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين, تشانغ يونمينغ. وكذا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني.ستار هاشمي ونائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، دوكيو لي،وفقا لنفس المصدر.

كما التقى بذات المناسبة، بوفد رسمي من أوغندا, و بنائب وزير الشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، إيماغاوا، حيث شكلت تلك اللقاءات “فرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون واستكشاف. فرص الشراكة في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وتكنولوجيات الاتصالات الحديثة.