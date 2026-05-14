زروقي يسدي تعليمات لإطلاق مشروع “جي 5 أل. تي. أو” أنترنيت الثابت مطلع سنة 2027

أسدى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، تعليمات تقضي بدخول مشروع تطوير شبكة “جي 5 أل. تي. أو” للأنترنيت الثابت. حيز الخدمة مطلع سنة 2027 كحد أقصى.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد ترأس وزير البريد اجتماعا خصص لمتابعة وتيرة تنفيذ برنامج تحديث الشبكة النحاسية وتحويلها تدريجيا إلى شبكة الألياف البصرية. وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع عصرنة البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت”. كما اطلع الوزير على مدى تقدم خطة العمل المسطرة، وكذا وتيرة الأشغال الجارية عبر مختلف الولايات. “بما يتماشى مع الأهداف المحددة لإتمام هذه العملية مع مطلع سنة 2027، وبما يسمح بتعزيز قدرات الشبكة الوطنية ورفع جودة واستقرار خدمات الإنترنت الثابت”.

وحرصا على توفير أفضل تجربة للمستخدمين وتحسين مستوى التدفق لفائدة مشتركي خدمات “جي 4 أل. تي. أو” ، قدم الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، عبد الغني آيت السعيد، عرضا حول مشروع تطوير هذه الشبكة نحو “جي 5 أل. تي. أو”، ليسدي بعدها الوزير تعليمات تقضي ب”دخول المشروع حيز الخدمة مطلع سنة 2027 كحد أقصى”.

وسيشكل دخول هذه الشبكة الخدمة “قفزة نوعية في مجال خدمات الإنترنت الثابت، من خلال تحسين سرعة التدفق، تقليص زمن الاستجابة وتعزيز جودة الاتصال، بما يواكب التحولات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للمستخدمين عبر مختلف مناطق الوطن.

