زروقي يسقط بثنائية أمام نادي كامبور الهولندي

تعرض اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي لهزيمة جديدة رفقة نادي تيفنتي أمام نادي كامبرو في إطار الجولة الثالثة من الدوري الهولندي، حيث شارك الجزائري زروقي أساسيا طيلة 82 دقيقة قبل أن يتم إستبداله بزميله لوكا إيفرينك.

ويواصل نادي تيفينتي آدائه الباهت منذ بداية الموسم الحالي، حيث إكتفى بنقطة واحدة في ثلاث جولات بعد تسجيله تعادل واحد فقط أمام نادي أجاكس أمستردام.

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